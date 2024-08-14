В Москве загорелся ТРЦ 'Рио': сообщают, что там собирали дроны для российской армии (фото, видео)

На юго-западе Москвы 14 августа произошел масштабный пожар в четырехэтажном торговом центре "Рио". Для гашения огня привлекли авиацию.

В МЧС России сообщили, что "происходит вспышка в четырехэтажном здании - ТЦ "РИО". Площадь пожара уточняется". На месте работают 52 специалиста и 16 единиц техники.

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Позже в МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение фасада, добавив, что работы по тушению завершены. По предварительной информации, пострадавших нет.

Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео

Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео

Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео

Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео

Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео

Причиной пожара называют короткое замыкание.

Тем временем в соцсетях сообщили, что в ТРЦ "Рио" горел цех по сбору БПЛА.

Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео Пожар в ТРЦ ''Рио'' в Москве. Источник: Скриншот с видео

Напомним, в ночь на 14 августа БПЛА атаковали три аэродрома на россии: Саваслейка в Нижегородской области рф (660 км от границы Украины), Борисоглебск и Балтимор (в Воронежской области).

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