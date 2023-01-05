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Авто

В МВД напомнили об обновленном алгоритме получения водительского удостоверения

Анна Яценко

Алгоритм получения водительского удостоверения

Если на 2023 год вы задались целью получить водительское удостоверение, то сделать это можно очень просто, лишь придерживаясь алгоритма подготовки и сдачи экзаменов. Новые правила получения водительского удостоверения были введены 24 июля 2022 года и актуальны до сих пор.

В сервисном центре МВД напомнили о шагах, которые необходимо пройти будущему водителю перед получением удостоверения. Желающим получить водительское сначала стоит найти аккредитованное учебное заведение (автошколу) и подготовить документы (паспорт, идентификационный код, медицинскую справку о пригодности к управлению ТС, одну цветную фотографию 3,5х4,5 см.) Далее необходимо пройти теоретический курс обучения в автошколе: прослушать курс лекций и получить свидетельство (в электронном виде), действующее 1 год. Внутренний теоретический экзамен а автошколе проходить не нужно.

Затем необходимо сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД. Необходимо взять паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Результат этого экзамена, действителен в течение 1 года со дня его успешного сдачи.

Далее необходимо выбрать автошколу для практической подготовки, найти аккредитованное учебное заведение. Это может быть та же автошкола, в которой проходили теоретическую подготовку или любая другая. После изучения практики необходимо сдать внутренний практический экзамен в автошколе и получить свидетельство (в электронном виде), действующее 2 года.

После этого нужно сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД. После успешной сдачи экзамена вы можете получить водительское удостоверение в том же сервисном центре МВД. Впервые водительское удостоверение выдается на 2 года. Документ получается на месте.

Как получить водительское удостоверение в Украине

Отметим, что ранее изменение автошколы при изучении теории и практики не предполагалось. Однако сейчас можно выбрать из аккредитованных учебных заведений одно для теоретического обучения, а для практического – другое. Сдавать экзамены можно также в любом сервисном центре МВД Украины.

Напомним, если вы новичок на дороге и еще не ознакомлены с "языком водителей", тогда это стоит исправить. UAportal рассказал, что означают мигание фарами, аварийкой и поворотниками.

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