У МВС нагадали про оновлений алгоритм отримання водійського посвідчення

Якщо на 2023 рік ви поставили собі за мету отримати посвідчення водія, то зробити це можна дуже просто, лише дотримуючись алгоритму підготовки та складання іспитів. Нові правила отримання водійського посвідчення були введені 24 липня 2022 року і актуальні досі.

У сервісному центрі МВС нагадали про кроки, які необхідно буде пройти майбутньому водію перед отриманням посвідчення. Охочим отримати водійське, спочатку варто знайти акредитований навчальний заклад (автошколу) та підготувати документи (паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку щодо придатності до керування ТЗ, одну кольорову фотографію 3,5х4,5 см.) Далі необхідно пройти теоретичний курс навчання в автошколі: прослухати курс лекцій та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 1 рік. Внутрішній теоретичний іспит а автошколі наразі проходити не потрібно.

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Потім необхідно скласти теоретичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС. Необхідно взяти паспорт, копію ідентифікаційного коду, медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Результат цього іспиту, дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення.

Далі необхідно обрати автошколу для практичної підготовки, знайти акредитований навчальний заклад. Це може бути та сама автошкола в якій проходили теоретичну підготовку або будь-яка інша. Після вивчення практики необхідно скласти внутрішній практичний іспит в автошколі та отримати свідоцтво (в електронному вигляді), яке чинне 2 роки.

Після цього треба скласти практичний іспит в будь-якому сервісному центрі МВС. Після успішного складання іспиту ви можете отримати посвідчення водія у тому ж сервісному центрі МВС. Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується на місці.

Зазначимо, що раніше зміна автошколи під час вивчення теорії та практики не передбачалась. Проте зараз можна обрати з акредитованих навчальних закладів один для теоретичного навчання, а для практичного – інший. Складати іспити можна також у будь-якому сервісному центрі МВС України.

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