В МВД напомнили об обновленном алгоритме получения водительского удостоверения

Если на 2023 год вы задались целью получить водительское удостоверение, то сделать это можно очень просто, лишь придерживаясь алгоритма подготовки и сдачи экзаменов. Новые правила получения водительского удостоверения были введены 24 июля 2022 года и актуальны до сих пор.

В сервисном центре МВД напомнили о шагах, которые необходимо пройти будущему водителю перед получением удостоверения. Желающим получить водительское сначала стоит найти аккредитованное учебное заведение (автошколу) и подготовить документы (паспорт, идентификационный код, медицинскую справку о пригодности к управлению ТС, одну цветную фотографию 3,5х4,5 см.) Далее необходимо пройти теоретический курс обучения в автошколе: прослушать курс лекций и получить свидетельство (в электронном виде), действующее 1 год. Внутренний теоретический экзамен а автошколе проходить не нужно.

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Затем необходимо сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД. Необходимо взять паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Результат этого экзамена, действителен в течение 1 года со дня его успешного сдачи.

Далее необходимо выбрать автошколу для практической подготовки, найти аккредитованное учебное заведение. Это может быть та же автошкола, в которой проходили теоретическую подготовку или любая другая. После изучения практики необходимо сдать внутренний практический экзамен в автошколе и получить свидетельство (в электронном виде), действующее 2 года.

После этого нужно сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД. После успешной сдачи экзамена вы можете получить водительское удостоверение в том же сервисном центре МВД. Впервые водительское удостоверение выдается на 2 года. Документ получается на месте.

Отметим, что ранее изменение автошколы при изучении теории и практики не предполагалось. Однако сейчас можно выбрать из аккредитованных учебных заведений одно для теоретического обучения, а для практического – другое. Сдавать экзамены можно также в любом сервисном центре МВД Украины.

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