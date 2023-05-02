В мюнхенской могиле обнаружили кельтские ножницы, которым 2300 лет (фото)

В кельтской могиле кремации в Мюнхене обнаружили ножницы, которым 2300 лет. Находка в исключительном состоянии, лезвия все еще острые и блестящие.

Факт, что этот инструмент так прекрасно сохранился, поражает, как и мастерство изготовления этого предмета. Об этом сообщает The History Blog.

Археологи из Государственного управления охраны памятников Баварии (BLfD) были вызваны, когда бригада по утилизации, которая искала неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны на строительной площадке в мюнхенском районе Зендлинг наткнулась на подземные сооружения.

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Команда обнаружила гробницу в центре квадратной конструкции, образованной четырьмя деревянными столбами. Она датируется 3-м или 2-м веком до нашей эры, периодом, когда кельты кремировали своих умерших и укрывали могильные останки в ямах вместе с могилами.

Кроме ножниц, в этой могиле были сложены меч, остатки щита, наконечник копья, бритва и фибула. Все надгробные вещи являются предметами поразительного мастерства, что свидетельствует о высоком социальном статусе усопшего.

Ранее археологи установили подлинные размеры крупнейшего поселения племени Мая.

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