В начале июня Землю накроет мощная магнитная буря: названы опасные даты

Магнитные бури в июне 2023 - когда будут магнитные бури летом и как улучшить здоровье

Уже с начала июня Землю накроет мощная магнитная буря. В это время люди жалуются на ухудшение самочувствия.

В течение первого месяца лета будет несколько волн метеоударов. Об этом сообщает Meteoagent.

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Опасным станет уже начало июня. Ведь 2 числа ожидается сильная магнитная буря, мощность которой составит 4 балла.

Самый острый период продлится три дня – с 18 по 20 июня.

Календарь магнитных бурь на июнь:

1 июня – слабый метеоудар в 2 балла.

2 июня – достаточно мощная магнитная буря в 4 балла.

3-5 июня – магнитная буря в 3 балла.

6-15 июня – слабый метеоудар в 2 балла.

16 июня – мощный метеоудар в 4 балла.

17 июня – слабая буря в 2 балла.

18-20 июня – самая мощная магнитная буря в 5 баллов.

21-30 июня – слабая буря в 2 балла.

Как улучшить самочувствие

В период магнитных бурь метеозависимы, пожилые люди и с хроническими болезнями могут испытывать ухудшение самочувствия. У них возникают головные боли, боли в суставах и мышцах, обострение других заболеваний. Следуйте нескольким советам, чтобы на вас не влияли метеоудары:

1. Выбирайте здоровое питание. Откажитесь от жирной пищи и фаст-фуда. Потребляйте больше овощей, фруктов и зелени.

2. Алкоголь и кофе точно не улучшат ваше состояние. Поэтому откажитесь от этих напитков в пользу чистой воды, травяного чая и полосы.

3. Важно хорошо высыпаться и достаточно отдыхать. Однако не стоит спать слишком много – это отнюдь не поможет восстановиться.

4. Больше гуляйте на свежем воздухе, но будьте осторожны под прямыми солнечными лучами.

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Напомним, что некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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