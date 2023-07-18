В 'Нафтогазе' объяснили, какие будут тарифы для населения осенью

В Украине ожидается очередной тяжелый зимний сезон. Около 98% украинских бытовых потребителей являются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз".

Они покупают голубое топливо по тарифу 7,96 гривны за кубометр. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев рассказал, какими будут цены на газ для населения осенью.

По его словам, компания приняла решение о продлении фиксированного тарифа. Это означает, что цены на услуги не будут увеличиваться до 1 мая 2024 года.

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Отмечается, что все клиенты "Нефтегаза" получают газ в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Тариф будет действовать с 1 мая 2023 года по 1 мая 2024 года включительно.

"Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", – отметил Чернышев.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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