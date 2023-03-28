В 'Нефтегазе' объяснили, почему некоторым украинцам начали выключать отопление

В некоторых регионах Украины начали отключать отопление для бытовых потребителей. В частности, речь идет о Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook объяснил, почему так произошло. По его словам, отключают регионы, где погода позволяет завершить отопительный сезон преждевременно.

"Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано", – говорится в сообщении.

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Чернышев добавил, что в Украине прогнозируется несколько дней холодной погоды на этой неделе, а дальше в "Нафтогазе" ждут потепления. Это позволит завершить отопительный сезон и в других регионах.

В 2023 году отопительный сезон завершается преждевременно, поскольку с 1 апреля тарифы на газ для коммунальных и бюджетных учреждений значительно удорожают.

Напомним, с 1 апреля в Украине вырастут цены и на другие коммунальные услуги.

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