У 'Нафтогазі' пояснили, чому деяким українцям почали вимикати опалення

У деяких регіонах України почали вимикати опалення для побутових споживачів. Зокрема, йдеться про Херсонську, Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську, Волинську та Вінницьку області.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у Facebook пояснив, чому так сталося. За його словами, відключають регіони, де погода дозволяє завершити опалювальний сезон передчасно.

"Україна успішно завершує важкий опалювальний сезон. Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано", – йдеться у повідомленні.

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Чернишов додав, що в Україні прогнозується кілька днів холодної погоди на цьому тижні, а далі в "Нафтогазі" чекають на потепління. Це дозволить завершити опалювальний сезон і в інших регіонах.

Додамо, у 2023 році опалювальний сезон завершується передчасно, оскільки з 1 квітня тарифи на газ для комунальних та бюджетних установ значно здорожчають.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні зростуть ціни й на інші на комунальні послуги.

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