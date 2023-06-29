В Нидерландах нашли святилище возрастом 4000 лет: имеет четкую ориентацию по Солнечной системе

Вблизи города Тиль, в 70 километрах к востоку от Роттердама археологами были обнаружены несколько курганов бронзового века. При более детальном изучении оказалось, что они принадлежат к большому комплексу. Ученые сообщили об обнаружении святилища или церемониального комплекса.

Об этом пишет Phys.org.

Курганы расположены на участке размером в три футбольных поля, окруженные рвами и соединены дорожками, по краям которых стояли деревянные столбы.

В нескольких курганах были похоронены люди, но в большей части захоронений нет, она предназначалась для церемоний. Датировка углеродом-14 определила, что основную часть святилища построили четыре тысячи лет назад.

У комплекса есть сходство со Стоунхенджем: его элементы четко ориентируются по Солнцу, планетам и звездам. Он мог быть создан как для ритуальных целей, так и иметь прикладное значение для европейцев бронзового века.

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Ученые узнали, что основным местом для церемоний был самый большой курган в центре комплекса. Он был оснащен солнечным календарем, который могли использоваться для расчета дней урожая и других важных сезонных событий. По мнению ученых, календарь состоял из двух частей.

Первыми были столбы вокруг кургана. Находясь на одной точке вершины кургана, человек мог сравнивать положение Солнца на небе со столбами-маркерами и узнавать, сколько времени осталось до конца или начала сезона.

Напомним, в Мексике были обнаружены остатки 400-летнего корабля.

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