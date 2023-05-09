В ночь на 9 мая оккупанты запустили 25 ракет по территории Украины, 23 сбиты силами ПВО (подробности, фото)

В ночь на 9 мая противовоздушная оборона уничтожила 23 крылатых ракеты из 25, запущенных российским агрессором.."В ночь на "сакральное" 9 мая оккупанты нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. За две волны обстрела Украины российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожено ППО Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

8 мая около 22.00 часов оккупанты запустили восемь крылатых ракет "Калибр" по востоку Украины с носителей в Черном море. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток". Около 04:00 утра 9 мая оккупантами был осуществлен пуск 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации - четырех Ту-95МС из района Каспия.

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Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" были уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна - в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего было уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В общей сложности в ночь на 9 мая 2023 года оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555, 23 из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Напомним, ночью 8 мая оккупанты запустили по Киевщине 35 дронов и 8 ракет по Одесщине.