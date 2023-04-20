В Норвегии обнаружили редкие железные слитки времени викингов (фото)

В Норвегии были обнаружены железные слитки, которые, вероятно, использовали в качестве платежного средства около 1000 лет назад. По мнению археологов, это очень редкая и увлекательная находка.

Грете Марго Серум нашла почти 1000-летние железные прутья, когда убирала дом своих родителей. Прошло столетие с момента подобного открытия в стране, сообщает Life in Norway.

Железные прутья были найдены у исторической Королевской дороги в Аурдале, Вальдрес. По словам женщины, ее отец нашел бруски в 1980-х годах, когда рыл колодец, но сохранил их.

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Речь идет о 32 маленьких слитках, каждый весом около 50 граммов. Все они отлиты в одинаковой форме и отверстие в каждом бруске. У Вальдреса было значительное производство железа, о чем свидетельствуют маршруты вьючных лошадей и производственные площадки в окрестных горах.

Большинство производства железа происходило в позднем возрасте викингов в 900–1200 годах нашей эры. Но в Вальдресе и в других местах были найдены остатки производства железа, датированные 200 годом нашей эры.

Напомним, на торги в Швейцарии выставили полный скелет известнейшего динозавра Тиранозавра Рекса.

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