В Новой Каховке партизаны взорвали коллаборанта вместе с его авто

Украинское партизанское движение "Атеш" сообщило об успешном подрыве, организованном в понедельник, 13 марта. В 12:10 на проспекте Победы у кафе "Вкусная страна" агент Атеш взорвал заместителя главы так называемой "новокаховской военной администрации" возле его машины.

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По данным сообщения, объектом атаки стал коллаборант, работавший на временно захваченной россиянами территории города Новая Каховка, который находится в Херсонской области.

"Ждем подтверждения об окончательной ликвидации. В любом случае это станет напоминание "раш***ам" и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно творить беспредел на украинской земле", - написали представители подпольной организации "Атеш".

В своем сообщении представители движения "Атеш" заявили, что в результате атаки никто из мирных жителей города не пострадал. Ожидается окончательное подтверждение ликвидации коллаборанта. Партизаны подчеркнули, что этот поступок должен стать напоминанием для россиян и их сторонников о том, что Украина не позволит безнаказанно совершать бесчинство на ее территории.

Накануне, участники движения "Атеш" также взорвали железнодорожный путь между Абрикосовкой и Раденском в Херсонской области. Представители военных отделений сочли этот акт как "репетицию" для подобных действий в будущем.

Ранее в Белгородской области на россии перевернулся грузовик "КамАЗ", внутри которого были российские кафиры.

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