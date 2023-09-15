В Новой Зеландии нашли останки древнего пингвина размером с человека, жившего 55 миллионов лет назад

На одном из пляжей Новой Зеландии учёные обнаружили остатки древнего пингвина, который был высотой из человека.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По научным данным, эти доисторические птицы существовали около 55-60 миллионов лет назад. Измерения фрагментов скелета показали, что этот не умеющий летать пингвин имел вес примерно 100 килограммов и тело длиной 1,77 метра, что равно среднему росту человека.

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По сравнению с современными императорскими пингвинами, которые являются самым высоким видом пингвинов, и имеют лишь 1,2 метра роста, этот пингвин был значительно больше. Исследователи назвали этот новый вид Kumimanu biceae, переводимый с языка Маори как "великий мифологический монстр".

Ученые считают, что этот вид вымер около 20 миллионов лет назад, когда начали появляться морские млекопитающие, с которыми птицам стало сложно конкурировать за еду.

Напомним, ученые нашли змею, способную проглотить максимально большую добычу.

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