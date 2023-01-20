В Одессе пожилая женщина во время тест-драйва перепутала педали и наехала на мужчину с ребенком (видео)

В Одессе 20 января пожилая женщина во время тест-драйва авто сбила людей. Она перепутала педали и наехала на мужчину и его 4-летнего сына.

Оба пострадавших госпитализированы. Инцидент произошел на перекрестке улиц Генерала Плиева и Михаила Грушевского, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"Предварительно полицейские установили, что 65-летняя одесситка во время тест-драйва на автомобиле Hyundai не справилась с управлением, выехала на тротуар, где совершила наезд на 39-летнего одессита и его 4-летнего сына, после чего допустила столкновение с припаркованным авто ГАЗ "Волга", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины диагностировали переломы ног, а у мальчика – травмы головы. В "Волге" пострадавших нет, однако авто получило механические повреждения.

"Водителя правоохранители проверили на содержание алкоголя в крови – она трезвая. Сейчас полные обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области", – добавили в полиции.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и колена, а также, вероятно, перелом костей таза, у ребенка – закрытая черепно-мозговая травма, ссадины и гематомы.

В сети опубликовали видеозапись инцидента, на котором видно, как автомобиль задним ходом наезжает на мужчину с ребенком. На кадрах также видно сломанное ограждение, которое снес автомобиль.

Напомним, ранее во Львовской области произошло тройное ДТП. На трассе Киев-Чоп столкнулись автобус, грузовик и карета скорой помощи

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