В Омане археологи обнаружили останки десятков людей в каменной гробнице, которой примерно 7000 лет

Археологи в Омане обнаружили останки десятков людей в каменной гробнице. Некрополь вблизи Нафуна в центральной провинции Аль-Уста в Омане датируют около 7000 лет.

Как пишет издание LiveScience, гробница близ Нафуна в центральной провинции страны Аль-Уста является одним из старейших созданных людьми сооружений когда-либо найденных в Омане. Место захоронения находится у побережья Аравийского полуострова, но в остальном это каменистая пустыня.

Археолог из Института археологии Чешской Республики в Праге Альжбета Даниэлисова рассказала Live Science, что эта находка абсолютно уникальна, поскольку в этом регионе никогда не находили никаких могил времен бронзы или древнейших.

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Саму гробницу обнаружили около 10 лет назад на спутниковых фотографиях и установили приблизительную дату ее создания — период между 5000 и 4600 годами до нашей эры. Она расположена под земляной насыпью и построена из тонких каменных плит. Крыша гробницы частично обрушилась.

В ходе исследования некрополя были найдены черепа и кости более двадцати тел. Ученые считают, что их клали в гробницу в разное время.

"Несколько "костных скоплений" были найдены в погребальных камерах, что указывает на то, что мертвых оставляли разлагаться перед тем, как их положить в гробницу; их черепа были размещены у наружной стены, а их длинные кости направлены в центр камеры. Подобные останки были найденные в меньшей гробнице рядом с главной гробницей – археологи считают, что она была построена чуть позже", – пишет издание.

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