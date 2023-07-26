В паспорте визы из Мальдив: у отдыхавшего на островах депутата-слуги Аристова провели обыски (фото и видео)

Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ДБР) провели обыски в доме народного депутата Украины из фракции "Слуга народа" Юрия Аристова, который, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на острова в Индийском океане.

Возбуждено уголовное производство в отношении заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах, сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника.

Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.

Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также установлено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

В рамках уголовного производства, начатого Генеральным прокурором по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, Служба безопасности проверяет контакты депутата на период его пребывания за границей.

Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны. В случае выявления таких фактов каждому из них будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а виновные в нарушении действующего законодательства будут привлечены к ответственности.

За этот поступок Аристову грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга Народа" Юрий Аристов отдыхал в 5-звездном отеле "Waldorf Astoria Maldives" на частном острове Итхаафуши, Мальдивы. После того как это стало известно СМИ, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде инициировала исключение Аристова из своего состава. Впоследствии сам депутат составил заявление о сложении полномочий.

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