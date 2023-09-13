В Пенсионном Фонде напомнили, кто из украинцев может потерять пенсию

Кому из украинцев могут прекратить начислять пенсии и при каких условиях

Некоторые украинцы могут потерять свои пенсионные выплаты, и Пенсионный фонд Украины объясняет, что в первую очередь это касается тех, кто специально предоставлял ложные данные при оформлении пенсии.

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Одной из причин отмены пенсионных выплат станет отсутствие пользования личным пенсионным счетом в течение 6 месяцев. Иными словами, если гражданин в течение полугода не использует, не снимает, не передает или не пересылает денежные средства со своего пенсионного счета, Пенсионный фонд прекращает начислять пенсию.

Дополнительные причины отмены пенсионных выплат могут включать:

Смерть официально подтверждена получателя. Выезд пенсионера за границу в страну, с которой Украина не имеет договора о выплате пенсий. Выявление недостоверных сведений о стаже или заработной плате при расчете размера пенсии.

Важно отметить, что если вам неправомерно отменили пенсионные выплаты, вы можете обратиться в Пенсионный фонд Украины для их обновления.

Размер пенсии, получаемой украинцами, зависит от нескольких факторов, таких как заработная плата, стаж работы, возраст и вид деятельности. По данным Пенсионного фонда Украины, граждане Украины получают пенсии следующих размеров:

0,6% получают 1227,80 гривен;

29,5% получают от 2001 до 3000 гривен;

21,3% получают от 3001 до 4000 гривен;

15% получают от 4001 до 5000 гривен;

23,2% получают от 5001 до 10000 гривен;

10,4% получают более 10000 гривен.

Минимальный размер пенсии, который получают украинцы, составляет 2 093 гривны, и это размер выплаты для тех лиц, которые продолжают работать.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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