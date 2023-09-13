У Пенсійному Фонді нагадали, хто з українців може втратити пенсії

Деякі українці можуть втратити свої пенсійні виплати, і Пенсійний фонд України пояснює, що у першу чергу це стосуватиметься тих, хто спеціально надавав неправдиві дані під час оформлення пенсії.

Читайте також: Хто з українців має можливість отримати 800 грн надбавки до пенсії

Однією з причин скасування пенсійних виплат буде відсутність користування особистим пенсійним рахунком протягом 6 місяців. Іншими словами, якщо громадянин протягом півроку не використовує, не знімає, не передає або не пересилає кошти зі свого пенсійного рахунку, Пенсійний фонд припиняє нараховувати пенсію.

Додаткові причини скасування пенсійних виплат можуть включати:

Відео дня

Смерть отримувача, яка офіційно підтверджена. Виїзд пенсіонера за кордон, до країни, з якою Україна не має договору про виплату пенсій. Виявлення недостовірних відомостей щодо стажу або заробітної плати під час розрахунку розміру пенсії.

Важливо відзначити, що якщо вам неправомірно скасували пенсійні виплати, ви можете звернутися до Пенсійного фонду України для їх поновлення.

Розмір пенсії, яку отримують українці, залежить від декількох факторів, таких як заробітна плата, стаж роботи, вік та вид діяльності. За даними Пенсійного фонду України, громадяни України отримують пенсії наступних розмірів:

0,6% отримують 1 227,80 гривень;

29,5% отримують від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% отримують від 3 001 до 4 000 гривень;

15% отримують від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% отримують від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% отримують понад 10 000 гривень.

Мінімальний розмір пенсії, який отримують українці, наразі становить 2 093 гривні, і це розмір виплати для тих осіб, які продовжують працювати.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!