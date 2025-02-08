В Пенсионном фонде объяснили, можно ли изменить дату выдачи пенсии и как это сделать

Пенсионные выплаты в Украине производятся ежемесячно с 4-го до 25-го числа, а конкретная дата получения зависит от установленного графика. Пенсионеры могут получать средства на банковскую карту или наличными в отделении Укрпочты. Для изменения способа выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Изменить дату получения пенсии, к сожалению, невозможно, однако можно выбрать другой вариант ее поступления. Об этом пишет "Факты".

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Во время встречи с пенсионерами Кетрисановского территориального общества главный специалист отдела обслуживания граждан №3 Екатерина Дыбенко пояснила, что многие люди желают получать выплаты раньше из-за необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг. Она отметила, что для получающих пенсию через почтовые отделения средства выплачиваются по месту жительства или с доставкой на дом исключительно в наличной форме.

Что касается выплат через банковские учреждения, то их начисление происходит в соответствии с графиком, учитывающим равномерное распределение финансовых ресурсов. После перечисления Пенсионным фондом денег в банк, они зачисляются на личные счета пенсионеров не позднее следующего рабочего дня, а банки обязаны обеспечить оперативный доступ к средствам.

График выплат определяется исходя из территориального распределения получателей. Несмотря на возможность изменить способ получения пенсии, скорректировать дату ее выдачи по своему желанию невозможно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что у некоторых украинских пенсионеров вырастут выплаты почти на 1000 грн в феврале.

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