В пещере на западе Украины нашли женские статуэтки в возрасте 5000 лет (фото)

Археологи во время работ в пещере Вертеба (в Чертковском районе Тернопольской области) обнаружили женские статуэтки в возрасте 5000 лет. Это были пять глиняных фигурок, спрятанных в отверстии стены.

Как сообщает Arkeonews, эти статуэтки были связаны с Трипольской культурой. Сама пещера Вертеба содержит до 8 км ходов и в свое время ее использовали как святилище.

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Отмечается, что открытие совершили в марте археологи Борщевского краеведческого музея Украины во главе с Михаилом Сохацким, ведущим исследователем трипольской культуры и директором этого музея.

Обнаруженные образцы – чрезвычайно редки. Археологи идентифицировали эти статуэтки как тотемы, являющиеся священными предметами, считалось, что они должны защищать от зла. Они были помещены внутрь стены пещеры и покрыты необычной печатью по не менее загадочным причинам.

Кроме фигурок археологи обнаружили огромный глиняный кувшин, содержащий белый органический материал (возможно, и муку). А еще были раскопаны клыки кабана.

Археолог Михаил Сохацкий сообщил, что в 2016 году в этой пещере группа исследователей обнаружила украшения и инструменты для гончарного производства и небольшую глиняную фигурку кабана.

Ранее в Чернигове археологи случайно нашли погребение древнерусских времен. А еще при реконструкции водопровода по ул. Любецкий раскопали древний ров – "Предгородье древнего Чернигова".

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