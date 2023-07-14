В ПФУ объяснили, что будет с пенсиями по инвалидности, если не пройти осмотр МСЭК

Для получения пенсии по инвалидности в Украине определенным гражданам необходимо проходить повторные осмотры МСЭК. В Пенсионном фонде объяснили, что будет с выплатами, если срок прохождения осмотра истек.

Специалисты ПФУ отмечают, что согласно действующему законодательству пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности. Об этом сообщает "На пенсии".

Впрочем, для лиц с инвалидностью, у которых срок прекращения выплаты пенсии приходится на период действия военного положения в случае невозможности прохождения повторного осмотра, выплата пенсии продолжается до прекращения или отмены военного положения. Выплаты будут также поступать в течение шести месяцев после прекращения или отмены ВП.

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С учетом того, что срок действия военного положения в Украине продлен до 18 августа 2023 года, выплата пенсии продлена до 18 февраля 2024 года.

Медико-социальные экспертные комиссии осуществляют осмотр лиц с инвалидностью независимо от места регистрации, проживания или пребывания таких лиц в пределах Украины.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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