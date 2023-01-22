В ПФУ объяснили, как переселенцам оформить больничные и декретные

Внутриперемещенные лица в Украине имеют право на оформление страховых выплат из-за временной потери трудоспособности. Для этого им следует обратиться в органы Пенсионного фонда.

В частности, ВПЛ имеют право на больничные, декретные и помощь на погребение. Об этом сообщили на странице ПФУ в Facebook.

"Гражданам, которые находятся или находились в трудовых отношениях и переселились с временно оккупированных территорий или с территорий, где ведутся активные боевые действия, и не смогли получить от своего работодателя страховые выплаты по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной в трудоспособности, такие выплаты предоставляются за счет средств Пенсионного фонда Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам выдан в установленном законодательством порядке листок нетрудоспособности.

Такие выплаты ПФУ назначает и выплачивает непосредственно застрахованным лицам без формирования заявления-расчета. Для получения помощи следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ и предоставить:

оригинал и копию справки о взятии на учет ВПЛ;

оригинал и копию паспорта гражданина Украины;

оригинал и копию справки о присвоении идентификационного налогового номера;

листок нетрудоспособности (при наличии его в бумажной форме).

Остальную необходимую информацию работники ПФУ получат из реестров.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала ВПЛ активнее искать работу. Она обратилась к украинцам с призывом трудоустраиваться на местах, в которые они переехали.

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