У ПФУ пояснили, як переселенцям оформити лікарняні та декретні

Внутрішньопереміщені особи в Україні мають право на оформлення страхових виплат через тимчасову втрату працездатності. Для цього їм потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду.

Зокрема, ВПО мають право на лікарняні, декретні та допомогу на поховання. Про це повідомили на сторінці ПФУ у Facebook.

"Громадянам, які перебувають або перебували у трудових відносинах та які переселилися з тимчасово окупованих територій або з територій, де ведуться активні бойові дії, та не змогли отримати від свого роботодавця страхові виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, такі виплати надаються за рахунок коштів Пенсійного фонду України", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому законодавством порядку листок непрацездатності.

Такі виплати ПФУ призначає і виплачує безпосередньо застрахованим особам, без формування заяви-розрахунку. Для отримання допомоги потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та надати:

оригінал і копію довідки про взяття на облік ВПО;

оригінал і копію паспорта громадянина України;

оригінал і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;

листок непрацездатності (у разі наявності його в паперовій формі).

Решту необхідної інформації працівники ПФУ отримають із реєстрів.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала ВПО активніше шукати роботу. Вона звернулася до українців із закликом працевлаштовуватися на місцях, в які вони переїхали.

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