В ПФУ объяснили, когда украинцы получат 'более достойные пенсии'

В Украине произошло два масштабных повышения пенсий. В то же время, средние размеры выплат для пенсионеров все еще находятся не на слишком высоком уровне.

Директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко в интервью "Апострофу" рассказала, когда украинцам следует ожидать "более достойных пенсий".

"Избранный Украиной вектор вступления в ЕС призван решить в том числе и вопросы достойного пенсионного обеспечения украинцев. Курс в ЕС – это курс на реформы", – отметила она.

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Охрименко указала, что речь идет о реформировании системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. В частности, в Украине будут внедрены накопительные пенсии.

"Многоуровневая модель пенсионного обеспечения действует во многих западных странах. Солидарная система гарантирует пенсионерам определенный базовый уровень выплат, а большую часть пенсионного дохода люди получают с накоплений в государственные и негосударственные пенсионные фонды. И именно благодаря такому подходу им удается обеспечивать нынешний уровень пенсионных выплат" – объяснила глава Департамента.

Она добавила, что введение системы обязательных пенсионных накоплений позволит украинцам иметь по меньшей мере два источника пенсионного дохода. Таким образом, пенсионеры смогут получать более достойные пенсии.

Ранее стало известно, что не имеющие страхового стажа пенсионеры могут получить государственную помощь.

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