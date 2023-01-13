В ПФУ объяснили, кого лишат пенсии в связи с потерей кормильца

В Пенсионном фонде Украины напомнили, в каких случаях выплата пенсии по потере кормильца может быть прекращена. На такие выплаты могут рассчитывать несовершеннолетние дети, потерявшие кормильца.

Согласно статье 30 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", определено право на получение пенсии в случае потери кормильца. Об этом сообщили на портале "На пенсии".

В частности, на такую помощь имеют право воспитанники, учащиеся, студенты, курсанты, слушатели, стажеры, обучающиеся по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях. Также учащиеся профессионально-технических, высших учебных заведений до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет.

Дети-сироты имеют право на пенсию в случае потери кормильца до достижения ими 23 лет, независимо от того, учатся они или нет.

Впрочем, при обучении по заочной форме, пенсию в случае потери кормильца студентам не выплачивают.

Отметим, что в Украине существует несколько видов пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца. В результате человеку, который имеет право на несколько видов пенсий, назначается один из них по его выбору.

Ранее стало известно, что не имеющие страхового стажа пенсионеры могут получить государственную помощь.

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