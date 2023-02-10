В ПФУ объяснили, кому из пенсионеров увеличат выплаты после индексации

В марте в Украине проведут масштабную индексацию пенсий. По предварительным подсчетам, на нее выделено 40 млрд. гривен.

Перерасчет пенсии бывает индивидуальным и массовым. Первый связан с конкретным человеком и производится по соответствующему обращению, пишет "На пенсии".

Отмечается, что для проведения массовых перерасчетов никаких обращений от пенсионеров не требуется. Дополнительные средства будут начисляться автоматически с одной даты и по одинаковым правилам.

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Первыми будут индексировать страховые пенсии. Речь идет о пенсионных выплатах по возрасту, инвалидности, потере кормильца и за выслугу лет.

Кроме этого, предусматривается перерасчет пенсий чернобыльцам с инвалидностью и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Размеры таких выплат привязаны к средней заработной плате.

По словам заместителя главы правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, специальные пенсии, которые касаются госслужащих, ученых, военнослужащих и т.п., не будут проиндексированы в марте 2023 года. Ими будут заниматься после окончания военного положения.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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