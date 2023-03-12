В ПФУ объяснили, кто из украинцев может выйти на пенсию до 60-летнего возраста

В Украине на назначение пенсии по возрасту могут рассчитывать мужчины и женщины, которым исполнилось 60, 63 или 65 лет. В частности, возраст ухода на пенсию определяет приобретенный лицом страховой стаж.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что это определяет статья 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно законодательству, для получения пенсии после достижения в 2023 году 60 лет необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа, после достижения 63 лет – не менее 20 лет, 65 – не менее 15 лет.

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Однако отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения возраста 60 лет:

на льготных условиях – лицам, работавшим на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства;

досрочные – лицам, имеющим особый статус, в частности, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

многодетным матерям и матерям детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей;

гражданам, которым на время увольнения в связи с сокращением численности или штата работников или по состоянию здоровья осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;

с уменьшением пенсионного возраста – участникам ликвидации и пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

"Пенсии до достижения 60 лет назначаются на срок бессрочно, их размер исчисляется согласно статьям 27, 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" – в зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы", – добавили в Пенсионный фонд.

Предлагаем также узнать, кто из украинцев и в каком возрасте может выйти на пенсию по выслуге лет.

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