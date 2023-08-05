В ПФУ объяснили прекращение выплат пенсий по инвалидности

Ряд украинцев может потерять пенсию по инвалидности, даже несмотря на военное положение. Отмена выплат связана с тем, что граждане не проходят медико-социальную экспертизу (МСЭК).

Специалисты Пенсионного фонда объяснили, что нужно для принятия решения о продлении выплат. Об этом пишет портал "На пенсии".

В частности, необходимо отправить соответствующее заявление и пакет документов:

почтой в адрес любого Главного управления Пенсионного фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление и перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты".

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Кроме заявления необходимо предоставить копии:

паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенная дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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