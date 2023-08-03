Могут ли мужчины выйти на пенсию досрочно во время военного положения

Некоторые граждане имеют возможность выйти на пенсию раньше по возрасту, но при определенных условиях. В 2023 году, чтобы получить пенсию по возрасту, будущему пенсионеру нужно иметь минимум 30 лет стажа и достигнуть 60 лет.

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Специалисты "Право на защиту" рассказали, что в некоторых профессиях и условиях труда существуют исключения. Например, работники, занимающиеся подземными работами, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда могут выйти на пенсию по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденным Кабинетом Министров Украины, по достижении 50 лет и при наличии стажа работы не менее 25 лет.

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Также существуют определенные категории работников по списку № 2, которые занимаются другими работами по вредным и тяжелым условиям труда. Они могут выйти на пенсию по достижении 55 лет и при наличии стажа работы не менее 30 лет.

У трактористов, непосредственно занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, есть свои условия для пенсионного возраста. Они могут выйти на пенсию по достижении 55 лет и при общем стаже работы не менее 30 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе.

Также водители городского пассажирского транспорта и тяжеловесных автомобилей, занятые тяжелыми и вредными условиями труда, имеют свои условия для пенсионного возраста. Они могут выйти на пенсию по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанной работе.

Сотрудники, имеющие необходимый страховой стаж, указанный для выхода досрочно на пенсию в определенных профессиях, могут обращаться в орган Пенсионного фонда за назначением пенсии. Соответственно, обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию.

С 1 апреля 2021 г. органы Пенсионного фонда применяют принцип экстерриториальности при проработке заявлений о назначении пенсий. Это означает, что заявления о назначении пенсий прорабатываются в любом органе Пенсионного фонда вне зависимости от места регистрации или фактического проживания пенсионера.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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