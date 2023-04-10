В ПФУ ответили, передаются ли по наследству социальные страховые выплаты

Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследование – это передача прав и обязанностей (наследства) от умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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В состав наследства входят права и обязанности, принадлежавшие умершему лицу на момент открытия наследства, и не прекратившиеся в результате его смерти. Но права и обязанности, непосредственно связанные с лицом наследодателя, такие как право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, в состав наследства не включаются.

Это означает, что наследники умершего могут получить только те страховые выплаты, связанные с временной нетрудоспособностью, увечьем или иным повреждением здоровья, которые принадлежали застрахованному лицу и которые она не получила за свою жизнь. Такие выплаты передаются членам семьи пострадавшего, а в случае их отсутствия – они включаются в состав наследства.

Кроме того, в состав наследства могут входить также суммы страховых выплат, которые не были своевременно выплачены пострадавшему лицу по вине уполномоченного органа управления или его территориальных органов, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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