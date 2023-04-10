У ПФУ відповіли, чи передаються у спадок соціальні страхові виплати

Згідно з Цивільним кодексом України, спадкування – це передача прав та обов'язків (спадщини) від особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

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До складу спадщини входять права та обов'язки, які належали померлій особі на момент відкриття спадщини, і які не припинилися внаслідок її смерті. Але права та обов'язки, які безпосередньо пов'язані з особою спадкодавця, такі як право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, до складу спадщини не включаються.

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Це означає, що спадкоємці померлої особи можуть отримати лише ті страхові виплати, пов'язані з тимчасовою непрацездатністю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, які належали застрахованій особі, та які вона не отримала за свого життя. Такі виплати передаються членам сім'ї постраждалого, а у разі їх відсутності – вони включаються до складу спадщини.

Крім того, до складу спадщини можуть входити також суми страхових виплат, які не були своєчасно виплачені постраждалій особі, з вини уповноваженого органу управління або його територіальних органів, згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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