В ПФУ предупредили, кому не придет пенсия на карту

Многие пенсионеры в Украине получают выплаты на банковскую карту. Впрочем, при некоторых обстоятельствах начисление средств может быть прекращено.

В частности, периодически производится проверка данных всех получателей социальных выплат. В Пенсионном фонде Украины объяснили, в каких случаях пенсию перестанут выплачивать.

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По данным Фонда, прекратить начисление выплат могут после проверки, если окажется, что:

помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные;

пенсионер проживает за границей;

лицо умерло.

В случае изменения данных, пенсионеры обязаны своевременно уведомлять органы ПФУ. Работники Фонда вносят информацию о персональной учетной карточке в систему персонифицированного учета / госреестр общеобязательного государственного соцстрахования, или о выезде за пределы Украины, не исключая обстоятельств, влекущих изменения в статусе (в течение 10 дней) с момента их возникновения).

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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