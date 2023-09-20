В ПФУ сообщили на сколько увеличится минимальная пенсия и зарплата в следующем году

Как увеличат минимальную пенсию и зарплату в 2024 году

С Украины с начала января 2024 года минимальная пенсия будет увеличена и составит 2361 гривен. Средний размер пенсии после проведения индексации должен достичь 6 000 гривен.

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Это изменение связано с повышением прожиточного минимума, который правительство включило в проект государственного бюджета на 2024 год. Согласно этому проекту, общий показатель прожиточного минимума на 2024 год составит 2920 гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Следовательно, минимальная пенсия вырастет до 2361 гривен, что на 268 гривен больше, чем в 2023 году (некоторым гражданам она составляет 2093 гривны в настоящее время).

Кроме того, в 2024 году дважды повысится минимальная зарплата:

С 1 января 2024 года она станет 7100 гривен;

С 1 апреля 2024 г. она вырастет до 8 000 гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль также анонсировал другие изменения в пенсионной системе. В 2024 году будет внедрен новый подход к индексации пенсий, включая коэффициенты и баллы, позволяющие одинаковым группам пенсионеров получать одинаковую пенсию и индексацию независимо от времени их выхода на пенсию. Это приведет к повышению средней пенсии до 6 000 гривен в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, когда она составляла 5 311 гривен, что является ростом на 874 гривен, или почти на 20%.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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