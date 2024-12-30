В поездах Укрзализныци появятся обеды от Клопотенко: подробности
"Укрзализныця" в тестовом режиме внедрила меню полноценных обедов в ряде своих поездов. Над разработкой меню работал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
"Горячие блюда в поездах дальнего сообщения стали одним из самых ожидаемых обновлений сервиса. На этой неделе мы приступили к тестированию качественного питания на некоторых самых длинных маршрутах", — отметили в "Укрзализныце". Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Новые обеды доступны в поездах:
- №351/352 Киев — Кишинев,
- №95/96 Киев — Рахов,
- №29/30 Киев — Ужгород,
- №4/3 Запорожье - Ужгород.
Кушанья готовятся и замораживаются по инновационной технологии, которая сохраняет их свежесть и позволяет сохранять вкус после разогрева.
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В тестовое меню вошли:
- карпатские деруны,
- омлет из житомирских яиц,
- курица с подольским картофелем и овощами,
- крымскотатарский плов с говядиной.
Стоимость блюд составляет от 170 до 190 грн.
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