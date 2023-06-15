В Польше дорожники случайно наткнулись на 'могилу вампиров', в которой находились кости 450 человек (фото)

В селе Лузино в Польше дорожные рабочие случайно наткнулись на массовое захоронение людей. Археологи говорят, что это кладбище "вампиров", в котором находятся останки около 450 человек.

Как сообщает The New York Post, черепа покойников лежали отдельно от тел, а их берцовые кости были сложены крест-накрест на груди. У каждого из покойников в рот была вложена монета. Одну из них удалось датировать в 1846 году. Кроме того, у рук, ног или головы мертвецов лежал кирпич.

Это кладбище было основано примерно в 18 веке, оно примыкало к старой деревенской церкви.

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Руководитель группы исследователей Мацей Стромский рассказал: "Мы обнаружили примеры средневековых предрассудков, когда люди для того, чтобы не допустить воскресения человека из мертвых, обезглавливали его тело. Тогда считалось, что если член семьи умершего умер после его похорон, то он или она могла быть вампиром".

Исследователи считают, что односельчане нередко выкапывали тела умерших и расчленяли их, чтобы положить конец "вампирскому проклятию".

Напомним, на территории кладбища 17 века в польской деревне Пьен археологи нашли могилу женщины-вампира – она была похоронена с серпом над горлом. При подробном осмотре могилы археологи обнаружили, что женщина имела при жизни высокий статус, ведь ее похоронили в шелковой шапочке. Ее зубы хорошо сохранились, особенно выделялся большим зубом-резцом. Над шеей умершей нависали лезвие серпа, а палец на ноге заковали в замок.

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