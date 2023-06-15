У Польщі дорожники випадково натрапили на 'могилу вампірів', в якій були кістки 450 людей (фото)

У селі Лузіно в Польщі дорожні робочі випадково натрапили на масове захоронення людей. Археологи кажуть, що це кладовище "вампірів", в якому знаходяться останки близько 450 людей.

Як повідомляє The New York Post, черепи небіжчиків лежали окремо від тіл, а їхні гомілкові кістки були складені навхрест на грудях. У кожного з небіжчиків у рот було вкладено монету. Одну з них вдалося датувати 1846 роком. Крім того, біля рук, ніг чи голови мерців лежала цегла.

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Цей цвинтар було оснований приблизно у 18 столітті, він примикав до старої сільської церкви.

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Керівник групи дослідників Мацей Стромський розповів: "Ми виявили приклади середньовічних забобонів, коли люди для того, щоб не допустити воскресіння людини з мертвих, обезголовлювали його тіло. Тоді вважалося, що якщо член сім'ї померлого невдовзі помер після його похорону, то він чи вона могли бути вампіром".

Дослідники вважають, що односельці нерідко викопували тіла померлих і розчленовували їх, щоб покласти край "вампірському прокляттю".

Нагадаємо, на території кладовища 17 століття у польському селі П‘єн археологи знайшли могилу жінки-вампіра – вона була похована із серпом над горлом. При детальному огляді могили археологи виявили, що жінка мала при житті високий статус, адже її поховали у шовковій шапочці. Її зуби добре збереглись, особливо виділявся великий зубом-різцем. Над шиєю померлої нависали лезо серпа, а палець на нозі закували у замок.

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