В Польше обнаружили 2000-летние игральные кости (фото)

На юге Польши археологи обнаружили игральные кости в возрасте 2000 лет. Это самая древняя из таких костей, найденных в стране.

Находку сделали в кельтском поселении в Самборовице (Силезия). Об этом сообщает Am-Pol Eagle.

Артефакт представляет собой кубовидную форму из кости или рога. Из-за низкой вероятности бросить кубик так, чтобы он приземлился на одну из двух сторон, более длинные стороны обычно обозначались более высокими значениями (3, 5, 4 и 6).

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Однако из этого правила были исключения, и в случае самборовичского игрового кубика эти стороны были обозначены только двумя наивысшими значениями – 5 и 6.

Подобные кубики известны преимущественно из так называемых центральных поселений в Нижней Австрии, Богемии и Моравии.

Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.

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