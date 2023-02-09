В Польше с марта изменят стоимость проезда для украинцев

В Польше с 1 марта изменится стоимость проезда в поезде. В частности, польская железнодорожная компания PKP Intercity анонсировала понижение стоимости билетов.

Поездки внутри страны станут дешевле как для поляков, так и для украинцев, проживающих в Польше. Об этом пишет Today.ua.

Стоимость билетов вернется к уровню, который был в конце 2022 года. В частности, базовые цены на билеты на поезда категорий TLK и IC будут в среднем на 11% ниже действующих.

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В то же время тарифы на поезда EIC и EIP, выполняющие маршруты внутри страны, снизятся примерно на 15%.

Снижение стоимости проезда стало возможным благодаря дополнительным оптимизационным мерам и увеличению компенсации за 2023 год.

Вместе с ценами на билеты в марте снизится и стоимость проездных Intercity Cards, перевозки велосипедов, багажа или животных.

Ранее стало известно, что Польша меняет правила украинских беженцев. Речь идет о правилах пересечения границы и условиях оформления PESEL.

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