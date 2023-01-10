В Польше строители обнаружили сотни еврейских артефактов, спрятанных от нацистов (фото)

В Лодзи, Польша, строители обнаружили скрытую коллекцию из более чем 400 предметов иудаики и других ценных вещей еврейских семей времен Второй мировой войны. Они были завернуты в польские, идиш и немецкие газеты, датированные октябрем 1939 года.

Клад содержит ханукии, меноры, священные сосуды и фрагменты Талмуда, а также предметы обихода, такие как серебряная посуда, одежда и стеклянные флаконы для духов. Об этом сообщает The History Blog.

Отмечается, что тайник обнаружили во время ремонта столетнего здания на улице Повночна 23. Сокровища были внутри поврежденного деревянного сундука, зарытого в фундаменте здания.

Во время первоначального осмотра в сундуке было начислено около 280 предметов. Когда правительственные археологи исследовали место находки после приостановки строительства, они нашли оставшийся клад.

Нацистские войска оккупировали Лодзь в сентябре 1939 года, в течение недели после вторжения в Польшу. Они создали гетто в северо-восточной Лодзи в начале февраля 1940 года.

Более 150 000 лодских евреев, второе по численности еврейское население в Польше после Варшавы, были вынуждены переселиться на территорию площадью всего 1,5 квадратных мили. Его крайнюю южную границу составляла улица Повночна.

Напомним, в китайской провинции Аньхой археологи нашли при раскопках жертвенную яму старше 5300 лет. В ней содержались также нефритовые реликвии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !