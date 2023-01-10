У Польщі будівельники виявили сотні єврейських артефактів, які заховали від нацистів (фото)

У Лодзі, Польща, будівельники виявили приховану колекцію з понад 400 предметів юдаїки та інших цінних речей єврейських сімей часів Другої світової війни. Вони були загорнуті в польські, їдиш та німецькі газети, датовані жовтнем 1939 року.

Скарб містить ханукії, менори, священні посудини та фрагменти Талмуду, а також предмети побуту, такі як срібний посуд, одяг і скляні флакони для парфумів. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що сховок виявили під час ремонту столітньої будівлі на вулиці Повночна 23. Скарби були всередині пошкодженої дерев’яної скрині, закопаної у фундаменті будівлі.

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Під час первинного огляду в скрині було нараховано приблизно 280 предметів. Коли урядові археологи досліджували місце знахідки після призупинення будівництва, вони знайшли решту скарбу.

Нацистські війська окупували Лодзь у вересні 1939 року, протягом тижня після вторгнення до Польщі. Вони створили гетто в північно-східній Лодзі на початку лютого 1940 року.

Понад 150 000 лодзьких євреїв, друге за чисельністю єврейське населення в Польщі після Варшави, були змушені переселитися на територію площею всього 1,5 квадратних милі. Його крайню південну межу становила вулиця Повночна.

Нагадаємо, у китайській провінції Аньхой археологи знайшли під час розкопок жертовну яму віком понад 5300 років. У ній містилися також нефритові реліквії.

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