В Польше во время раскопок в братской могиле обнаружили старинные монеты из золота (фото)

Во время археологических исследований во Вроцлаве (Польша) были найдены золотые монеты середины XVIII ст. Они лежали в братских могилах.

Как сообщает издание "Наука польская", монеты были обнаружены во время археологических исследований, которые проводились в квартале зданий, ограниченном улицами Легницка, Сокольнича и Набицинска во Вроцлаве. Эта территория принадлежала бывшим селам Набитин (1175 г.) и Стапин (1203 г.), а затем к Николаевскому Пригороду.

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"В 1768-1783 годах территория была застроена восточной и центральной частями для нужд бастионных укреплений Равелина, разработанных пруссами. В западной части под землей и фундаментами домов XIX века и современных зданий сохранились братские могилы, свидетельствующие о трагических событиях, вероятнее всего связанных с захватом города прусской армией во время Силезских войн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно в этих могилах были найдены хорошо сохранившиеся монеты: золотой дукат Республики Объединенных Провинций Нидерландов 1748, золотой дукат 1750 Франциска I Стефана Лотарингского и полузолотой соверен 1750 его жены Марии Терезии Габсбург.

Все три монеты переданы в Городской музей во Вроцлаве для экспонирования публике.

Раньше в Польше откопали на поле кувшин, а в нем было полно старинных монет.

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