В Полтаве судили фитнес-блогера: сколько лет грозит Роману Заволоке (фото и видео)

Суд в Полтаве избрал меру пресечения полтавскому инстаблогеру и бывшему фитнес-тренеру Роману Заволоке, который публично оскорблял военнослужащих и плюнул в раненого бойца.

Как сообщили в Национальной полиции, 31 августа Заволоку заключили под стражу, следователи вручили ему подозрение.

"Фигурант в общей сложности распространил около 70 публикаций, дискредитирующих военнослужащих, осуществляющих меры по обеспечению сдерживания вооруженной агрессии России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 сентября Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей в СИЗО на 60 суток.

Во время заседания Заволока оправдывал свои действия следующими словами: "Я ненавижу страну-агрессора, которая начала эту войну. И я всеми силами пытаюсь свести на нет неправомерные действия людей во власти, берущих с войны пострадавших ребят, получивших ранения, контузии". И вместо того, чтобы сделать им выплату и посадить дома, они ставят их патрулировать улицы и вручать повестки людям, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно".

Известно, что инстаблогера подозревают по двум статьям: ч. 1 и 2 статьи 435-1 ("Оскорбление чести и достоинства военнослужащего", "Изготовление и распространение материалов, содержащих образ чести и достоинства военнослужащего") и ч. 2 статьи 345 (" Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Санкция ― ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 29 августа Роман Заволока был задержан в Полтаве за оскорбления военнослужащих и оправдание российской агрессии. Блогер публично оскорблял представителей ТЦК и СП, а также придирался к военному, имеющему контузию после боевых действий. Заволока плюнула в него.

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