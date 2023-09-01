У Полтаві судили фітнес-блогера: скільки років загрожує Роману Заволоці (фото та відео)

Суд у Полтаві обрав запобіжний захід полтавському інстаблогеру та колишньому фітнес-тренеру Роману Заволоці, який публічно ображав військовослужбовців та плюнув у пораненого бійця.

Як повідомили у Національній поліції, 31 серпня Заволоку взяли під варту, слідчі вручили йому підозру.

"Фігурант загалом поширив близько 70 публікацій, що дискредитують військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення стримування збройної агресії рф", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 1 вересня Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчих та прокуратури й обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою у СІЗО на 60 діб.

Під час засідання Заволока виправдовував свої дії наступними словами: "Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести нанівець неправомірні дії людей у владі, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно".

Відомо, що інстаблогера підозрюють за двома статтями: ч. 1 та 2 статті 435-1 ("Образа честі і гідності військовослужбовця", "Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця") та ч. 2 статті 345 ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

Санкція ― обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 29 серпня Романа Заволоку затримали у Полтаві за образи військовослужбовців та виправдання російської агресії. Блогер публічно ображав представників ТЦК та СП, а також чіплявся до військового, який має контузію після бойових дій. Заволока плюнув у нього.

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