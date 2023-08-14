В правительстве объяснили, что будет с субсидиями на отопительный сезон

В Украине выплата субсидий в отопительный сезон станет приоритетной помощью государства населения. Ожидается, что зимой 2023-24 годов количество людей, нуждающихся в помощи, ожидаемо увеличится.

Также правительство приняло цифровизировать предоставление субсидии. Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

"Они обязательно будут. Это наша приоритетная помощь. Пока полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в Дії в один клик", – отметила она.

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Жолнович добавила, что из-за цен на энергоресурсы количество людей, нуждающихся в помощи с оплатой коммуналки, увеличится.

"Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому", – резюмировала министерша.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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