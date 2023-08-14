В уряді пояснили, що буде з субсидіями на опалювальний сезон

В Україні виплата субсидій в опалювальний сезон стане пріоритетною допомогою держави населення. Очікується, що взимку 2023-24 років кількість людей, які потребують допомоги, очікувано збільшиться.

Також уряд ухвалив цифровізувати надання субсидії. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

"Вони обов’язково будуть. Це наша пріоритетна допомога. Наразі повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в Дії в один клік", – зазначила вона.

Читайте також: Як подати спрощену заяву на субсидію: відео-інструкція

Жолнович додала, що через ціни на енергоресурси кількість людей, які потребують допомоги з оплатою комуналки, збільшиться.

Відео дня

"Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребують такої послуги. І ми готуємося до цього", – резюмувала міністерка.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!