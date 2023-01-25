В приграничных городах Польши готовят новое временное жилье для украинцев

В приграничных городах Польши готовят новые здания для временного размещения беженцев из Украины. Речь идет о Перемышле, Медице, Радимно и Кросно.

Временное жилье было отремонтировано и подготовлено к использованию в регионе, который принимает наибольшее количество переселенцев. Об этом сообщили на сайте УВКБ ООН.

Отмечается, что отремонтированное временное убежище позволит разместить 1384 человека. В постройках установили двери с теплоизоляцией, заменили и уплотнили окна.

Читайте также: Какую помощь могут получить украинские беженцы в Польше

Также при ремонте зданий выполнили изоляцию крыши и наладили систему отопления. Восстановление домов для временного размещения украинских беженцев было реализовано благодаря поддержке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и партнерской организации CORE.

Представитель UNHCR в Польше Кевин Аллен указал, что обеспечение беженцев из Украины теплым местом зимой сейчас является первоочередной задачей. Для этого местные власти проявили солидарность в своих усилиях обеспечить украинцев необходимым убежищем.

Уточняется, что жилье в отремонтированных зданиях можно будет использовать для временного убежища и в последующие периоды.

В Польше действует 28 пунктов приема беженцев из Украины. Первые из них появились в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, граничащих с Украиной.

Ранее стало известно, что Польша меняет правила украинских беженцев. Речь идет о правилах пересечения границы и условиях оформления PESEL.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !