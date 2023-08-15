В пустыне Египта нашли останки кита, которым 41 миллион лет (фото)

Палеонтологи в Египте во время раскопок обнаружили останки нового вида вымерших китов, населявших море, охватывавшее современный Египет примерно 41 миллион лет назад. Названный Tutcetus rayanensis был самым маленьким китом-базилозавридом, известным в настоящее время.

Как сообщает Американский университет в Каире, при жизни это существо было длиной 2,5 метра и весило тела примерно 187 килограммов. Ее назвали Tutcetus в честь египетского фараона Тутанхамона. Отмечается, что тутцетус предоставил ученым отличную информацию об истории жизни, филогении и палеобиогеографии ранних китов.

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Руководитель группы Хешам Саллам из Американского университета в Каире (AUC) сказал, что это "прекрасное открытие, документирующее одну из первых фаз перехода к полностью водному образу жизни".

Он пояснил, что современные киты мигрируют в более теплые мелководья для размножения, отражая условия, которые были в Египте 41 миллион лет назад. По его словам, это подтверждает идею, что место, известное сейчас как Фаюм, было решающим районом размножения древних китов.

Ранее в Германии нашли останки паука, жившего на Земле более 300 млн лет назад.

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