У пустелі Єгипту знайшли рештки кита, яким 41 мільйон років (фото)

Палеонтологи в Єгипті під час розкопок знайшли рештки нового виду вимерлих китів, які населяли море, що охоплювало сучасний Єгипет приблизно 41 мільйон років тому. Названий Tutcetus rayanensis був найменшим китом-базилозавридом, що відомий на цей час.

Як повідомляє Американський університет у Каїрі, за життя ця істота була довжиною 2,5 метри та важила тіла приблизно 187 кілограмів. Її назвали Tutcetus на честь єгипетського фараона Тутанхамона. Зазначається, що тутцетус надав вченим чудову інформацію про історію життя, філогенію та палеобіогеографію ранніх китів.

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Керівник групи Хешам Саллам з Американського університету в Каїрі (AUC) сказав, що це "чудове відкриття, яке документує одну з перших фаз переходу до повністю водного способу життя".

Він пояснив, що сучасні кити мігрують у тепліші мілководдя для розмноження, віддзеркалюючи умови, які були в Єгипті 41 мільйон років тому. За його словами, це підтверджує ідею, що місце, відоме нині як Фаюм, було вирішальним районом розмноження стародавніх китів.

Раніше у Німеччині знайшли рештки павука, що жив на Землі понад 300 млн років тому.

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