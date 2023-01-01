В разведке Дании объяснили, какая болезнь влияет на решение путина

Датский разведчик заявил, что российский диктатор Владимир Путин проходит гормональное лечение от определенного вида онкологии. Именно это может повлиять на его решение.

Кроме этого, глава отдела анализа РФ Службы военной разведки Дании считает, что путин испытывает серьезную хроническую боль. Об этом пишет Berlingske.

По его словам, мания величия, проявляющаяся у президента РФ, может являться побочным эффектом именно гормонального лечения некоторых форм онкологии. Поэтому лекарство, вероятно, могло повлиять на решение путина начать полномасштабную войну против Украины.

Однако, это не смертельная угроза для российского диктатора. Однако он может испытывать хронические боли в результате лечения. Об этом свидетельствует поведение путина. К примеру, "фюрер" хватается за стол, чтобы боль прошла.

"Иллюзия величия является одним из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он принимал. Это хроническая боль, от которой он страдает достаточно долго. Поэтому он пытается сидеть и крепко держаться за вещи. Для того чтобы облегчить боль", – заявил датский разведчик.

В свою очередь датские разведчики пока не видят предпосылок к тому, что путина могут лишить власти в России.

Чем болеет российский президент

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина заявил, что у Путина сложное состояние здоровья. У него признаки шизофрении, поэтому он болен и нравственно, и физически.

"Больной человек по трем направлениям: морально, шизофреник и физически тоже болен. Что возобладает первым – увидим", – сказал Скибицкий.

По его словам, информацию о состоянии здоровья путина тщательно скрывают. Однако даже это не остановит его. Диктатор не откажется от планов по Украине.

"Думать, что его здоровье будет влиять на ход войны – ошибочно. У него одна цель и он ее озвучил: "Петр I воевал 21 год, следовательно, и я буду столько же воевать, и буду воевать до тех пор, пока не сделаю того, о чем мечтаю", – подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию на украинском фронте и назвал важный город, который перечеркнет геройские рассказы Кремля. По его мнению, после этих изменений настроение кафиров существенно ухудшится.

Также президент государства-террориста создал структуру власти, призванную передавать ему информацию, которую он хочет услышать, еще больше подпитывая его просчеты по войне в Украине. Путин каждое утро получает письменный свод с фронта, в котором акцент всегда делается на успехах, а неудачи сглаживаются.

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